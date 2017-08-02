Футбольная лига Испании может помешать переходу Неймара в «ПСЖ»
Трансфер форварда «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» может сорваться. Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Sport.es, ПФЛ Испании может отменить переход.
Одна из причин – спор между «Барселоной» и отцом игрока. Отец Неймара на днях
должен был получить «бонус за лояльность» - 26 миллионов евро за продление
контракта. Однако в «Барсе» не хотят платить бонус, если Неймар уйдет. Кроме
того, в лиге считают, что этим переходом может быть нарушен принцип финансового
фэйр-плей.
Ранее стало известно, что в понедельник Неймар
прилетел в Шанхай, где у него запланировано участие в коммерческих
мероприятиях. Во вторник пребывание бразильца в Китае завершится, а в среду
«Барселона» ждет его на тренировке.
Также ожидалось, что Неймар прибудет в Париж в выходные, а подписание контракта состоится в начале следующей недели. Напомним, накануне стало известно, что руководство «ПСЖ» получило от властей столицы Франции разрешение на проведение парада по случаю объявления о переходе Неймара.