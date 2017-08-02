День в истории. Штефану Эффенбергу исполнилось 49 лет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
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отмечает день рождения известный немецкий футболист, полузащитник Штефан
Эффенберг. Ему исполнилось 49 лет.
Выступал
за «Боруссию» (Менхенгладбах), «Баварию», «Фиорентину», «Вольфсбург», «Аль-Араби»,
а также сборную Германии. В составе «Баварии» он трижды стал чемпионом
Германии, выиграл Кубок Германии, Суперкубок Германии, Кубок лиги (три раза) и
Лигу чемпионов. В составе «Боруссии» стал победителем Кубка Германии.
Вместе
со сборной Германии занял второе место на чемпионате Европы-1992. На том
турнире он вошел в символическую сборную.
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