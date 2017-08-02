День в истории. Штефану Эффенбергу исполнилось 49 лет

Сегодня отмечает день рождения известный немецкий футболист, полузащитник Штефан Эффенберг. Ему исполнилось 49 лет.

Выступал за «Боруссию» (Менхенгладбах), «Баварию», «Фиорентину», «Вольфсбург», «Аль-Араби», а также сборную Германии. В составе «Баварии» он трижды стал чемпионом Германии, выиграл Кубок Германии, Суперкубок Германии, Кубок лиги (три раза) и Лигу чемпионов. В составе «Боруссии» стал победителем Кубка Германии.

Вместе со сборной Германии занял второе место на чемпионате Европы-1992. На том турнире он вошел в символическую сборную.