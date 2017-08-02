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День в истории. Александру Емельяненко исполнилось 36 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения российский боец ММА Александр Емельяненко. Ему исполнилось 36 лет.

Емельяненко – экс-чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

В смешанных единобороствах провел 30 боев. Одержал 23 победы (15 – нокаутом), семь раз потерпел поражение (четыре нокаута). 19 мая 2015 года Емельяненко был осужден за изнасилование домработницы. Вышел на свободу 24 ноября 2016 года

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