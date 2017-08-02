День в истории. Александру Емельяненко исполнилось 36 лет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
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отмечает день рождения российский боец ММА Александр Емельяненко. Ему
исполнилось 36 лет.
Емельяненко
– экс-чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион
России и мира по боевому самбо,
чемпион Европы по боевому самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России
международного класса по боевому
самбо, мастер спорта России по дзюдо.
В смешанных единобороствах провел 30 боев.
Одержал 23 победы (15 – нокаутом), семь раз потерпел поражение (четыре
нокаута). 19 мая 2015 года Емельяненко был осужден за изнасилование
домработницы. Вышел на свободу 24 ноября 2016 года
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