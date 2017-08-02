Непобежденный боксер Андрей Сироткин встретится с сербом Геардом Аетовичем

18 августа в Краснодаре в рамках турнира «Ночь Чемпионов» непобежденный российский боксер Андрей Сироткин, выступающий в суперсреднем весе, проведет бой за пояс чемпиона Европы по версии WBO. Соперником 32-летнего новосибирца станет 36-летний сербский боксер Геард Аетович.

В своем беспроигрышном активе Андрей Сироткин имеет 12 побед, 3 нокаута. На сегодняшний день владеет чемпионскими поясами WBС (Азия), WBС (Евразия), WBA (Азия) в полусреднем дивизионе.

Геард Аетович из Сербии имеет в своем активе 30 боев, 15 побед, все – нокаутами, 1 ничья. В свое время владел титулами чемпиона Средиземноморья в полутяжёлом весе по версии WBC, чемпиона Европы во втором среднем весе по версии WBO, Интернационального чемпиона во втором среднем весе по версии IBF.