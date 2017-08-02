Экс-полузащитник «Спартака» Тино Коста стал игроком «Альмерии»
Источник: ФК «Альмерия»Комментарии
Полузащитник «Сан Лоренцо» Тино Коста перешел в «Альмерию», сообщает пресс-служба испанского клуба.
32-летний аргентинец подписал контракт с командой из Андалусии, рассчитанный на один год с возможностью продления еще на один. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.
Bienvenido Tino Costa #fichajesUDA pic.twitter.com/qu2Yo01cGV— UD Almería (@U_D_Almeria) 1 августа 2017 г.
С 2013 по 2016 год права на футболиста принадлежали московскому «Спартаку», за который он сыграл в общей сложности 35 матчей, забил три мяча, отдал 8 результативных передач, заработал девять желтых и 1 красную карточку.
Напомним, «Альмерия» выступает во втором по силе дивизионе Испании.
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