Тим обыграл Лааксонена и вышел в третий круг турнира в Вашингтоне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Австрийский теннисист Доминик Тим в рамках второго круга турнира в Вашингтоне победил швейцарца Генри Лааксонена со счетом 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 63 минуты, за это время австриец подал 8 раз навылет и реализовал 3 брейк-поинта из 8, в активе его соперника 3 эйса, 2 двеййные ошибки и ни одного реализованного брейка.
За выход в четвертьфинал турнира Тим сыграет с представителем ЮАР Кевином Андерсоном или с победителем пары Малек Жазири (Тунис) — Алессандро Бега (Италия).
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