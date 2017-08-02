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Тим обыграл Лааксонена и вышел в третий круг турнира в Вашингтоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

 Австрийский теннисист Доминик Тим в рамках второго круга турнира в Вашингтоне победил швейцарца Генри Лааксонена со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 63 минуты, за это время австриец подал 8 раз навылет и реализовал 3 брейк-поинта из 8, в активе его соперника 3 эйса, 2 двеййные ошибки и ни одного реализованного брейка.

За выход в четвертьфинал турнира Тим сыграет с представителем ЮАР Кевином Андерсоном или с победителем пары Малек Жазири (Тунис) — Алессандро Бега (Италия).

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