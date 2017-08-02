Карло Анчелотти: Мы еще не набрали лучшую форму

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:3) в матче Кубка Ауди.

«Мы еще не набрали свою лучшую форму, в обороне и атаке мы играли не лучшим образом. В субботу мы определенно покажем себя намного лучше.

Как правило мы не пропускаем так много голов. Проблема ясна: нам нужно больше баланса. «Ливерпуль» находится в лучшей форме, чем мы. Скоро они стартуют в чемпионате и в квалификации Лиги чемпионов.

Они очень хорошо контратаковали. Мы пропустили голы, которые, как правило, мы избегаем благодаря балансу. Наша цель - к 18 августа набрать наилучшую форму», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».