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Карло Анчелотти: Мы еще не набрали лучшую форму

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:3) в матче Кубка Ауди.

«Мы еще не набрали свою лучшую форму, в обороне и атаке мы играли не лучшим образом. В субботу мы определенно покажем себя намного лучше.

Как правило мы не пропускаем так много голов. Проблема ясна: нам нужно больше баланса. «Ливерпуль» находится в лучшей форме, чем мы. Скоро они стартуют в чемпионате и в квалификации Лиги чемпионов.

Они очень хорошо контратаковали. Мы пропустили голы, которые, как правило, мы избегаем благодаря балансу. Наша цель - к 18 августа набрать наилучшую форму», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».

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