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Александр Хацкевич: Понимаем, что, как сопернику, так и нам, будет достаточно тяжело

Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич — о предстоящем ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

– Готовились ли вы заранее к искусственному полю?
– Нет, на синтетике мы не тренировались, только сегодня опробуем это поле.

– Год назад «Шахтер», выиграв первый домашний матч, здесь, в Берне, уступил и не прошел дальше. Как вы готовили свою команду психологически?
– За год многое изменилось. Готовились, как обычно перед всеми играми – были и теоретические занятия, и тактические занятия, одно из них буквально вчера. Моделировали нашу предстоящую игру. Понимаем, что, как сопернику, так и нам, будет достаточно тяжело.

– Это ваш первый выездной матч в Лиге чемпионов, какие эмоции испытываете – больше оптимизма или переживаний?
– В этом году у меня много дебютов (улыбается). Дай Бог, чтобы на выезде был такой же дебют, как и в Киеве.

Напомним, первая встреча между «Динамо» и «Янг Бойз» завершилась победой украинской команды со счетом 3:1.

Матч

Янг Бойз - Динамо К

Место и дата

02 августа 21:15, Стад-де-Суисс, Онлайн-трансляция

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