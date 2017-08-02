Александр Хацкевич: Понимаем, что, как сопернику, так и нам, будет достаточно тяжело
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич — о предстоящем ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Янг Бойз».
– Готовились ли вы заранее к искусственному
полю?
– Нет, на синтетике мы не тренировались, только сегодня опробуем это поле.
– Год назад «Шахтер», выиграв первый
домашний матч, здесь, в Берне, уступил
и не прошел дальше. Как вы готовили свою
команду психологически?
– За год многое изменилось. Готовились, как обычно перед всеми играми – были и теоретические занятия, и тактические занятия, одно из них буквально вчера. Моделировали нашу предстоящую игру. Понимаем, что, как сопернику, так и нам, будет достаточно тяжело.
– Это ваш первый выездной матч в Лиге
чемпионов, какие эмоции испытываете –
больше оптимизма или переживаний?
– В этом году у меня много дебютов (улыбается). Дай Бог, чтобы на выезде был такой же дебют, как и в Киеве.
Напомним, первая встреча между «Динамо» и «Янг Бойз» завершилась победой украинской команды со счетом 3:1.
Матч
Место и дата
02 августа 21:15, Стад-де-Суисс, Онлайн-трансляция