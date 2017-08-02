Александр Хацкевич: Понимаем, что, как сопернику, так и нам, будет достаточно тяжело

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич — о предстоящем ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

– Готовились ли вы заранее к искусственному полю?

– Нет, на синтетике мы не тренировались, только сегодня опробуем это поле.

– Год назад «Шахтер», выиграв первый домашний матч, здесь, в Берне, уступил и не прошел дальше. Как вы готовили свою команду психологически?

– За год многое изменилось. Готовились, как обычно перед всеми играми – были и теоретические занятия, и тактические занятия, одно из них буквально вчера. Моделировали нашу предстоящую игру. Понимаем, что, как сопернику, так и нам, будет достаточно тяжело.

– Это ваш первый выездной матч в Лиге чемпионов, какие эмоции испытываете – больше оптимизма или переживаний?

– В этом году у меня много дебютов (улыбается). Дай Бог, чтобы на выезде был такой же дебют, как и в Киеве.

Напомним, первая встреча между «Динамо» и «Янг Бойз» завершилась победой украинской команды со счетом 3:1.