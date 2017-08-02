Видео дня: Талисман «Урала» в честь Дня ВДВ прыгнул с парашютом
Источник: ФК «Урал»Комментарии
Талисман футбольного клуба «Урал» Шмель совершил прыжок с парашютом в честь Дня Воздушно-десантных войск.
Шмель выпрыгнул из самолета на высоте две тысячи метров. В костюме талисмана находился мастер спорта по классическому парашютизму Александр Новоселов.
Напомним, после трех туров чемпионата России «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе пять очков.
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