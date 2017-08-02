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Никита Мазепин: Целый год ждал возвращения в кокпит машины Формулы-1

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Российский гонщик, тест-пилот «Форс Индии» Никита Мазепин поделился впечатлениями от первого дня тестов в Венгрии.

«Прошел целый год с момента, когда я в последний раз тестировал технику Формулы-1 в Сильверстоуне. Все это время я ждал, когда смогу вернуться в кокпит автомобиля. Очередной великолепный опыт. Я наслаждаюсь работой с командой.

Мне было интересно испытать новые машины. Пока что мне все нравится. Утренние заезды сложились для меня успешно.

А пока я проанализирую свою сегодняшнюю работу, выслушаю план команды на завтра и попытаюсь понять, каким образом и в какой области я смогу прибавить в среду», - приводит слова Мазепина Autosport.com.ru.

Напомним, россиянин за рулем VJM10 проехал 52 круга и занял шестое место в общем протоколе. 

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