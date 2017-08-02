Владимир Хрюнов: Каштанов может заменить Юбенка в бою с Йылдыримом
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Известный промоутер Владимир Хрюнов
подтвердил, что боксер Станислав
Каштанов получил российский паспорт.
– Да. Теперь он получил возможность уезжать за границу. Я надеюсь, что если все получится хорошо, он заменит Криса Юбенка-младшего в бою с Авни Йылдыримом. Юбенк отказывает от предложения провести бой за титул WBC International, которым владеет Йылдырим.
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