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Владимир Хрюнов: Каштанов может заменить Юбенка в бою с Йылдыримом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный промоутер Владимир Хрюнов подтвердил, что боксер Станислав Каштанов получил российский паспорт.

– Да. Теперь он получил возможность уезжать за границу. Я надеюсь, что если все получится хорошо, он заменит Криса Юбенка-младшего в бою с Авни Йылдыримом. Юбенк отказывает от предложения провести бой за титул WBC International, которым владеет Йылдырим.



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