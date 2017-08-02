Устинов проведет бой с Окендо 2 октября в Баку

Известный промоутер Владимир Хрюнов рассказал о ближайшем поединке российского тяжеловеса Александра Устинова.

– Что ждет Александра Устинова?

– Если все пойдет по плану, 2 октября в Баку он проведет бой за звание чемпиона мира по версии WBA regular с Фресом Окендо.

– А разве у Окендо соперник не Шеннон Бриггс?

– Бриггс уличен в допинге и дисквалифицирован. У него был запредельный уровень тестостерона, который он объяснил тем, что является импотентом. Он принимает виагру и она ему не помогает. Он так и не стал мужчиной и перестал быть претендентом на титул.