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Устинов проведет бой с Окендо 2 октября в Баку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный промоутер Владимир Хрюнов рассказал о ближайшем поединке российского тяжеловеса Александра Устинова.

Что ждет Александра Устинова?
– Если все пойдет по плану, 2 октября в Баку он проведет бой за звание чемпиона мира по версии WBA regular с Фресом Окендо.

А разве у Окендо соперник не Шеннон Бриггс?
– Бриггс уличен в допинге и дисквалифицирован. У него был запредельный уровень тестостерона, который он объяснил тем, что является импотентом. Он принимает виагру и она ему не помогает. Он так и не стал мужчиной и перестал быть претендентом на титул.

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