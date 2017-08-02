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«Трактор» презентовал новую игровую форму на сезон 2017/2018 (фото)

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Хоккейный клуб «Трактор» презентовал игровую форму на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Дизайн игровой формы «Трактора» в новом сезоне изменится. Принято решение отказаться от красных манжет в пользу поперечных полос, которые были характерным элементом формы образа бронзового сезона 1976/1977.Незначительные изменения претерпел дизайн воротниковой зоны.

На выезде «Трактор» будет играть в черно-белых цветах. Красный цвет сохранился лишь в домашнем варианте формы, манжеты сменились красными и белыми поперечными линиями. Также поперечные полосы появились на нижней части выездного и домашнего свитеров», - говорится на официальном сайте челябинской команды.

Домашний комплект
Домашний комплектФото: ХК «Трактор»

Выездной комплект
Выездной комплектФото: ХК «Трактор»

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