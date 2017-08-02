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Андрей Будогосский: Судейство РФПЛ вполне удовлетворяет современным требованиям

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитров в первых трех турах чемпионата России.

Прошло три тура чемпионата России, и качество судейства вполне удовлетворяет современным требованиям. На мой взгляд, пока так оно и есть.

Я не сторонник делать однозначные выводы, потому что для них должно пройти порядка пяти туров, ведь опыт показывает, что два-три тура может все проходить нормально. А четвертый и пятый туры будем ожидать с осторожностью, потому как, бывает, происходят в них по неприятной традиции какие-то негативные моменты. С нетерпением жду пятого тура», - приводит слова Будогосского «Р-Спорт».

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