Андрей Будогосский: Судейство РФПЛ вполне удовлетворяет современным требованиям

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитров в первых трех турах чемпионата России.



Прошло три тура чемпионата России, и качество судейства вполне удовлетворяет современным требованиям. На мой взгляд, пока так оно и есть.

Я не сторонник делать однозначные выводы, потому что для них должно пройти порядка пяти туров, ведь опыт показывает, что два-три тура может все проходить нормально. А четвертый и пятый туры будем ожидать с осторожностью, потому как, бывает, происходят в них по неприятной традиции какие-то негативные моменты. С нетерпением жду пятого тура», - приводит слова Будогосского «Р-Спорт».