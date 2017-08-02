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Суд Казани снял запрет на трансфер Канунникова

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Авиастроительный суд города Казань отменил запрет на трансфер нападающего «Рубина» Максима Канунникова, сообщает «БИЗНЕС Online» из зала суда.

Ранее ПАО «Казаньоргсинтез», генеральный акционер «Рубина», обратилось в суд с иском к клубу и футболисту с требованием о признании недействительными условий трудового договора, оговоренных в специальном приложении к нему. Тогда районный суд запретил «Рубину» производить увольнение игрока, в том числе издавать приказ об увольнении и выдавать на руки трудовую книжку.

Заседание по делу состоялось сегодня и на нем присутствовала лишь сторона игрока. Интересы Канунникова в суде представлял юрист Александр Мисанов, который сообщил о том, что приложение по новому контракту игрока с клубом, в котором была прописана сумма оступных в размере 1 млн евро, было подписано бывшим финансовым директором «Рубина» Ильдусом Махмутовым в присутствии бывшего гендиректора Андрея Громова. Юрист предоставил суду экземпляры документов.

Напомним, что интерес к Канунникову проявлял московский «Спартак». 

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