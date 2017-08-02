Суд Казани снял запрет на трансфер Канунникова

Авиастроительный суд города Казань отменил запрет на трансфер нападающего «Рубина» Максима Канунникова, сообщает «БИЗНЕС Online» из зала суда.

Ранее ПАО «Казаньоргсинтез», генеральный акционер «Рубина», обратилось в суд с иском к клубу и футболисту с требованием о признании недействительными условий трудового договора, оговоренных в специальном приложении к нему. Тогда районный суд запретил «Рубину» производить увольнение игрока, в том числе издавать приказ об увольнении и выдавать на руки трудовую книжку.

Заседание по делу состоялось сегодня и на нем присутствовала лишь сторона игрока. Интересы Канунникова в суде представлял юрист Александр Мисанов, который сообщил о том, что приложение по новому контракту игрока с клубом, в котором была прописана сумма оступных в размере 1 млн евро, было подписано бывшим финансовым директором «Рубина» Ильдусом Махмутовым в присутствии бывшего гендиректора Андрея Громова. Юрист предоставил суду экземпляры документов.

Напомним, что интерес к Канунникову проявлял московский «Спартак».