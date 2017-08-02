Усэйн Болт: Спорт очищается, теперь есть понимание: если ты нарушаешь правила – тебя поймают

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт считает, что легкая атлетика на пути очищения от допинговых скандалов, но заявил при этом, что проблема должна быть искоренена полностью.

«Не думаю, что ситуация с допингом будет осложняться, – приводит Insidethegames.biz слова Болта. – Все возвращается в правильное русло.

Надеюсь, спортсмены видят, что происходит, и понимают, что если они не прекратят этим заниматься, спорт умрет. Надеюсь также, что они понимают, через что прошел спорт, и что им нужно делать, чтобы он двигался вперед.

Тема допинга никак не может радовать, это плохо для спорта. Но год от года дела обстоят лучше, многие спортсмены пойманы, и спорт очищается. Теперь все понимают: если ты нарушаешь правила – тебя поймают. Со временем спорт станет лучше».

Напомним, 30-летний Болт завершит карьеру после чемпионата мира в Лондоне.