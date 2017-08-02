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Усэйн Болт: Спорт очищается, теперь есть понимание: если ты нарушаешь правила – тебя поймают

Источник:  Insidethegames.bizКомментарии

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт считает, что легкая атлетика на пути очищения от допинговых скандалов, но заявил при этом, что проблема должна быть искоренена полностью.

«Не думаю, что ситуация с допингом будет осложняться, – приводит Insidethegames.biz слова Болта. – Все возвращается в правильное русло.

Надеюсь, спортсмены видят, что происходит, и понимают, что если они не прекратят этим заниматься, спорт умрет. Надеюсь также, что они понимают, через что прошел спорт, и что им нужно делать, чтобы он двигался вперед.

Тема допинга никак не может радовать, это плохо для спорта. Но год от года дела обстоят лучше, многие спортсмены пойманы, и спорт очищается. Теперь все понимают: если ты нарушаешь правила – тебя поймают. Со временем спорт станет лучше».

Напомним, 30-летний Болт завершит карьеру после чемпионата мира в Лондоне.

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