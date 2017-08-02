Владимир Хрюнов: У Чудинова новый тренер
Известный промоутер Владимир Хрюнов рассказал об изменении в тренерском штабе боксера второго среднего веса Федора Чудинова.
– Что ждет Федора Чудинова, который
проиграл Джорджу Гроувзу?
– Сказался долгий перерыв. Федору сейчас надо каждый три месяца проводить бой. У него новый тренер – Эдуард Кравцов. Мы ставим задачу, чтобы не позднее чем через год, он вновь стал чемпионом мира.
– Аннулировать
результат боя с Феликсом Штурмом не
получилось?
– Работаем над этим. Я собираюсь в Колумбию на конгресс WBA. Считаю, что результат должен быть аннулирован, а Чудинову WBA должна еще один чемпионский бой.
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