Владимир Хрюнов: У Чудинова новый тренер

Известный промоутер Владимир Хрюнов рассказал об изменении в тренерском штабе боксера второго среднего веса Федора Чудинова.

– Что ждет Федора Чудинова, который проиграл Джорджу Гроувзу?

– Сказался долгий перерыв. Федору сейчас надо каждый три месяца проводить бой. У него новый тренер – Эдуард Кравцов. Мы ставим задачу, чтобы не позднее чем через год, он вновь стал чемпионом мира.

– Аннулировать результат боя с Феликсом Штурмом не получилось?

– Работаем над этим. Я собираюсь в Колумбию на конгресс WBA. Считаю, что результат должен быть аннулирован, а Чудинову WBA должна еще один чемпионский бой.