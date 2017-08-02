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Владимир Хрюнов: У Чудинова новый тренер

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный промоутер Владимир Хрюнов рассказал об изменении в тренерском штабе боксера второго среднего веса Федора Чудинова.

Что ждет Федора Чудинова, который проиграл Джорджу Гроувзу?
– Сказался долгий перерыв. Федору сейчас надо каждый три месяца проводить бой. У него новый тренер – Эдуард Кравцов. Мы ставим задачу, чтобы не позднее чем через год, он вновь стал чемпионом мира.

Аннулировать результат боя с Феликсом Штурмом не получилось?
– Работаем над этим. Я собираюсь в Колумбию на конгресс WBA. Считаю, что результат должен быть аннулирован, а Чудинову WBA должна еще один чемпионский бой.

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