Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных начала тренировки в паре с Антоном Шибневым, который ранее выступал в дуэте с Василисой Даванковой, сообщает «Р-Спорт».

«Лена не планировала завершать карьеру и хотела продолжать. Выбор был сделан в пользу Антона Шибнева, который прекратил спортивные отношения с Василисой Даванковой.

Ильиных и Шибнев уже начали подготовку к сезону, с ними работают известные тренеры и хореографы, но сам факт тренировок не афишируется, хотя для программ уже выбрали музыку.

Поэтому сейчас можно констатировать, что больше нет дуэтов Ильиных/Жиганшин и Даванкова/Шибнев, а есть Ильиных/Шибнев, которые дебютируют на льду официально уже совсем скоро», - сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.