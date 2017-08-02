Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Славия Прага
Футбол  Янг Бойз- : -Динамо Киев
Футбол  Олимпиакос- : -Партизан
Футбол  ЦСКА- : -АЕК Афины
Футбол  Аякс- : -Ницца
Футбол  Русенборг- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елена Ильиных начала тренировки в паре с Антоном Шибневым

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных начала тренировки в паре с Антоном Шибневым, который ранее выступал в дуэте с Василисой Даванковой, сообщает «Р-Спорт».

«Лена не планировала завершать карьеру и хотела продолжать. Выбор был сделан в пользу Антона Шибнева, который прекратил спортивные отношения с Василисой Даванковой.

Ильиных и Шибнев уже начали подготовку к сезону, с ними работают известные тренеры и хореографы, но сам факт тренировок не афишируется, хотя для программ уже выбрали музыку.

 Поэтому сейчас можно констатировать, что больше нет дуэтов Ильиных/Жиганшин и Даванкова/Шибнев, а есть Ильиных/Шибнев, которые дебютируют на льду официально уже совсем скоро», - сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Питкеев и Лозко пробуют себя в танцах, тренирует их Елена ИльиныхСеребряный призер юниорского чемпионата мира-2014 и этапа Гран-при сезона-2015/16 в Москве в мужском одиночном катании Адьян Питкеев пробует свои силы в танцевальном дуэте с бывшей одиночницей из Санкт-Петербурга Алисой Лозко, а тренирует пару олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Елена Ильиных, сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на собственный источник.Фурсенко стал председателем правления «Зенита», Сампаоли покинул «Севилью», Манчини может сменить Луческу. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий дайджест главных новостей дня.Сотникова, Липницкая, Ильиных и Жиганшин не будут участвовать в Гран-при в следующем сезонеСтал известен состав участников Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2017/2018. В списках не значатся несколько известных российских фигуристов.Александр Горшков: Ничего не знаю о возможном воссоединении Кацалапова и ИльиныхПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России рассказал о возможности воссоединения пары Ильиных/Кацалапов в олимпийском сезоне.Девушка дня. Елена ИльиныхДевушка дня. Елена Ильиных
Футбол
Карло Анчелотти: Мы еще не набрали лучшую форму
Футбол
Экс-полузащитник «Спартака» Тино Коста стал игроком «Альмерии»
MMA
День в истории. Александру Емельяненко исполнилось 36 лет
Футбол
Футбольная лига Испании может помешать переходу Неймара в «ПСЖ»
все новости
Елена Ильиных
Елена Ильиныхвсе новости