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Маурисио Почеттино: Два года назад Мората сказал мне: «Зачем вам я, если у вас есть Кейн?»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что два года назад ему не удалось убедить форварда Альваро Морату перейти в команду.

«Мората говорил обо мне репортерам. Он сказал, что Маурисио звал его. Это было два года назад или даже раньше. Тогда он мне сказал: «Зачем вы зовете меня, если у вас есть Харри Кейн?»

Теперь понимаете, когда мы хотим подписать игрока, он говорит: «Эй, старик, для чего я тебе нужен? Чтобы сидеть на скамейке? Я не могу конкурировать с Харри Кейном или Уго Льорисом».

Очень сложно уговорить игрока перейти в команду, чтобы оказаться на скамейке. Тут-то и начинаются проблемы», – приводит Sky Sports слова Почеттино.

Напомним, в нынешнее трансферное окно 24-летний Мората перешел из «Реала» в «Челси» за 60 миллионов фунтов.

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