Александр Ермакович: Важно сыграть надежно в обороне, агрессивно и дерзко – в атаке

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против пражской «Славии».

- Уверен, что ни у одной из команд не будет подавляющего преимущества. Мы будет отрезками обороняться, отрезками атаковать. Точно не случится такого, что сядем сзади так, как в Праге.

Прекрасно понимаем: для прохода дальше нужно искать шансы в нападении. И нашу задачу очень облегчил бы ранний гол. Но и соперник явно хочет того же.

Нам требуется быть бдительными. Повторюсь: очень важно сыграть надежно в обороне, а также агрессивно и дерзко - в атаке.

Напомним, первый матч между БАТЭ и «Славией» завершился победой пражской команды со счетом 1:0.