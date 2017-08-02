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Александр Ермакович: Важно сыграть надежно в обороне, агрессивно и дерзко – в атаке

Источник:  ФК БАТЭКомментарии

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против пражской «Славии».

- Уверен, что ни у одной из команд не будет подавляющего преимущества. Мы будет отрезками обороняться, отрезками атаковать. Точно не случится такого, что сядем сзади так, как в Праге.

Прекрасно понимаем: для прохода дальше нужно искать шансы в нападении. И нашу задачу очень облегчил бы ранний гол. Но и соперник явно хочет того же.

Нам требуется быть бдительными. Повторюсь: очень важно сыграть надежно в обороне, а также агрессивно и дерзко - в атаке.

Напомним, первый матч между БАТЭ и «Славией» завершился победой пражской команды со счетом 1:0.

Матч

БАТЭ - Славия

Место и дата

02 августа 20:00, Борисов-Арена, Онлайн-трансляция

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