Александр Ермакович: Важно сыграть надежно в обороне, агрессивно и дерзко – в атаке
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против пражской «Славии».
- Уверен, что ни у одной из команд не будет подавляющего преимущества. Мы будет отрезками обороняться, отрезками атаковать. Точно не случится такого, что сядем сзади так, как в Праге.
Прекрасно понимаем: для прохода дальше нужно искать шансы в нападении. И нашу задачу очень облегчил бы ранний гол. Но и соперник явно хочет того же.
Нам требуется быть бдительными. Повторюсь: очень важно сыграть надежно в обороне, а также агрессивно и дерзко - в атаке.
Напомним, первый матч между БАТЭ и «Славией» завершился победой пражской команды со счетом 1:0.
Матч
Место и дата
02 августа 20:00, Борисов-Арена, Онлайн-трансляция