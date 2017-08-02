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Бибрас Натхо: Ждем домашнего матча с АЕКом, чтобы довершить начатое

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо высказался об ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом.

«В гостях мы не показали всего, на что способны. Мы действовали по ситуации, выжали максимум из имевшихся моментов, сумели не пропустить. Исход встречи решили два стандарта. И теперь мы с нетерпением ждем домашнего матча, чтобы довершить начатое», – приводит слова Натхо твиттер ЦСКА.

Напомним, первый матч на стадионе «Спирос Луис» в Афинах завершился победой ЦСКА (2:0).

Матч ЦСКА – АЕК пройдет 2 августа на «Арене ЦСКА». Начало – 20:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

ЦСКА - АЕК Афины

Место и дата

02 августа 20:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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