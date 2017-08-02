Бибрас Натхо: Ждем домашнего матча с АЕКом, чтобы довершить начатое
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Полузащитник ЦСКА
Бибрас Натхо высказался об ответном матче третьего квалификационного раунда
Лиги чемпионов с АЕКом.
«В гостях мы не показали всего, на что способны. Мы действовали по ситуации, выжали максимум из имевшихся моментов, сумели не пропустить. Исход встречи решили два стандарта. И теперь мы с нетерпением ждем домашнего матча, чтобы довершить начатое», – приводит слова Натхо твиттер ЦСКА.
Напомним, первый матч на стадионе «Спирос Луис» в Афинах завершился победой ЦСКА (2:0).
Матч ЦСКА – АЕК пройдет 2 августа на «Арене ЦСКА». Начало – 20:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
02 августа 20:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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