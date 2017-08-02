Ирина Старых: Присвоение звания заслуженного мастера спорта добавило позитива
Четырехкратная
чемпионка Европы Ирина Старых рассказала о подготовке к сезону и высказалась о
присвоении ей звания заслуженного мастера спорта.
– По плану у нас – тренировки на высоте, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Старых. – На очередной сбор отправляюсь с хорошим настроением. Еще больше позитива добавил тот факт, что, наконец, опубликован приказ о присвоении мне заслуженного мастера спорта.
– По праву гордитесь
собой?
– Конечно. Выше этого звания в российском спорте ничего нет. Это очень почетно и важно. Спасибо всем, кто в меня верил и помогал на различных этапах карьеры.
– Наверняка вам приятно вспоминать
чемпионат Европы 2017 года?
– Естественно. Это был мой первый крупный турнир после возвращения и сразу же – четыре медали, в том числе – три золота. Все сложилось идеально.
Напомним, в минувшем сезоне 29-летняя Старых вернулась в большой спорт после трехлетней дисквалификации за применение допинга.
На чемпионате Европы в городе Душники-Здруй (Польша) Старых
выиграла три золота и одну бронзу.