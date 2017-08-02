Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Славия Прага
Футбол  Янг Бойз- : -Динамо Киев
Футбол  Олимпиакос- : -Партизан
Футбол  ЦСКА- : -АЕК Афины
Футбол  Аякс- : -Ницца
Футбол  Русенборг- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ирина Старых: Присвоение звания заслуженного мастера спорта добавило позитива

Источник:  АСН «Тюменская Арена»Комментарии

Четырехкратная чемпионка Европы Ирина Старых рассказала о подготовке к сезону и высказалась о присвоении ей звания заслуженного мастера спорта.
– По плану у нас – тренировки на высоте, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Старых. – На очередной сбор отправляюсь с хорошим настроением. Еще больше позитива добавил тот факт, что, наконец, опубликован приказ о присвоении мне заслуженного мастера спорта.

– По праву гордитесь собой?
– Конечно. Выше этого звания в российском спорте ничего нет. Это очень почетно и важно. Спасибо всем, кто в меня верил и помогал на различных этапах карьеры.

– Наверняка вам приятно вспоминать чемпионат Европы 2017 года?
– Естественно. Это был мой первый крупный турнир после возвращения и сразу же – четыре медали, в том числе – три золота. Все сложилось идеально.

Напомним, в минувшем сезоне 29-летняя Старых вернулась в большой спорт после трехлетней дисквалификации за применение допинга.

На чемпионате Европы в городе Душники-Здруй (Польша) Старых выиграла три золота и одну бронзу.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Логинов и Старых, ранее дисквалифицированные за допинг, стали заслуженными мастерами спорта РФРоссийские биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых получили звание заслуженных мастеров спорта РФ. Информация об этом содержится в приказе министра спорта России Павла Колобкова.Александр Кравцов: Королькевич не тренирует сборную РоссииПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов опроверг информацию о том, что бывший наставник женской сборной России Владимир Королькевич работает в тренерском штабе команды.Александр Тихонов: Слова Резцовой о том, что тренера спали со спортсменками - чушьЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слова Анфисы Резцовой, что в сборную можно было попасть только через постель.Анна Богалий о словах Резцовой: У нас «постельного режима» не былоДвукратная олимпийская чемпионка по биатлону в эстафете Анна Богалий прокомментировала слова трехкратной победительницы Олимпиад Анфисы Резцовой о «постельном режиме» в сборной России.Анфиса Резцова: В 90-е пошла мода на «постельный режим», чтоб тренер с каждой спортсменкой переспалТрехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала о некоторых деталях взаимоотношений российских биатлонисток и тренеров.
Футбол
Неймар попрощался с игроками «Барсы» и отправился в Париж для подписания контракта
Баскетбол
Алексей Швед: Из НБА не было предложения, чтобы взять вещи и уехать
Футбол
«Интер» заплатил 24 млн евро за полузащитника «Фиорентины» (фото)
Футбол
«Динамо» и «Спартак» претендуют на полузащитника «Сампдории» Альвареса
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Ирина Старых
Ирина Старыхвсе новости