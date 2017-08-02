Ирина Старых: Присвоение звания заслуженного мастера спорта добавило позитива

Четырехкратная чемпионка Европы Ирина Старых рассказала о подготовке к сезону и высказалась о присвоении ей звания заслуженного мастера спорта.

– По плану у нас – тренировки на высоте, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Старых. – На очередной сбор отправляюсь с хорошим настроением. Еще больше позитива добавил тот факт, что, наконец, опубликован приказ о присвоении мне заслуженного мастера спорта.

– По праву гордитесь собой?

– Конечно. Выше этого звания в российском спорте ничего нет. Это очень почетно и важно. Спасибо всем, кто в меня верил и помогал на различных этапах карьеры.

– Наверняка вам приятно вспоминать чемпионат Европы 2017 года?

– Естественно. Это был мой первый крупный турнир после возвращения и сразу же – четыре медали, в том числе – три золота. Все сложилось идеально.

Напомним, в минувшем сезоне 29-летняя Старых вернулась в большой спорт после трехлетней дисквалификации за применение допинга.

На чемпионате Европы в городе Душники-Здруй (Польша) Старых выиграла три золота и одну бронзу.