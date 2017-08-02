«Спартак» увеличил предложение по Нойштедтеру

Московский «Спартак» увеличил предложение по защитнику «Фенербахче» Роману Нойштедтеру, сообщает star.com.tr.

По информации издания, красно-белые увеличили сумму за 29-летнего защитника до четырех миллионов евро.

Сообщается, что клуб готов расстаться с игроком за такую сумму, так как им необходимо соблюсти баланс финансового фэйр-плей, но решение будет принимать лично тренер «желтых канареек» Айкут Коджаман.

Напомним, Нойштедтер получил российское гражданство в мае прошлого года, после чего сыграл за сборную на чемпионате Европы-2016. В минувшем сезоне в составе турецкого клуба принял участи в 33 матчах, отдал одну результативную передачу и заработал пять желтых карточек.

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