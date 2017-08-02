Владимир Хрюнов: Емельяненко нужно прекратить выступать, если есть такая возможность

Известный промоутер Владимир Хрюнов рассказал посоветовал Федору Емельяненко завершить карьеру.



– Для меня это трагедия. Думаю, что Федор может себя реализовать где-то в другом месте. Если есть возможность, это надо прекратить. Самая большая ошибка Федора – не нужно заниматься организацией боев самому. У него был прекрасный союз с Вадимом Финкельштейном. При Вадиме этого бы не случилось.