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Владимир Хрюнов: Емельяненко нужно прекратить выступать, если есть такая возможность

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный промоутер Владимир Хрюнов рассказал посоветовал Федору Емельяненко завершить карьеру.

– Для меня это трагедия. Думаю, что Федор может себя реализовать где-то в другом месте. Если есть возможность, это надо прекратить. Самая большая ошибка Федора – не нужно заниматься организацией боев самому. У него был прекрасный союз с Вадимом Финкельштейном. При Вадиме этого бы не случилось.

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