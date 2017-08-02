Болельщики «Урала» признали Годзюра лучшим игроком команды в июле
Источник: ФК «Урал»Комментарии
Голкипер «Урала»
Ярослав Годзюр признан лучшим игроком команды в июле по итогам голосования
болельщиков на форуме официального сайта клуба.
32-летний Годзюр набрал 34% голосов, оставив позади болгарина Николая Димитрова (20%) и словенца Грегора Балажица (17%).
Отметим, что Годзюр сыграл во всех стартовых матчах команды в премьер-лиге и пропустил в них два гола.
Напомним, «Урал» завершил вничью 1:1 два домашних матча с «Ростовом» и «Уфой», а также победил в гостях «Динамо». После трех туров команда занимает седьмое место
В четвертом туре 6 августа «Урал» сыграет с «Краснодаром» в гостях.
Добавим, что Годзюр перешел в «Урал» из «Ахмата» в межсезонье.
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