Аксель Витсель: Может быть, еще надену майку «Зенита»

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель поделился впечатлениями от выступления за «Зенит».

– Я уже говорил, что в Санкт-Петербурге мне было очень хорошо. Кто знает, может, еще надену майку «Зенита». Плюс в следующем году же чемпионат мира. See you in Russia, – приводит слова Витселя 8news.

Напомним, Витсель играл за «Зенит», куда перешел из «Бенфики», с 2012 года. За это время полузащитник провел 121 матч в РФПЛ и забил 16 мячей. Зимой 2017-го Витсель стал игроком китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь».