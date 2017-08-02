«Зенит» опубликовал ролик «Дай пять!», посвященный голам Дзюбы «Спартаку» (видео)

«Зенит» опубликовал ролик, посвященный голам форварда Артема Дзюбы в ворота «Спартака».

Видео сопровождается подписью: «Четыре гола Артема Дзюбы в четырех предыдущих матчах с принципиальным соперником. Продолжим традицию! Дай пять!».

Напомним, после перехода из «Спартака» в «Зенит» Дзюба забивал во всех матчах с красно-белыми. В двух из них «Зенит» одержал победы (5:2, 4:2), один – завершился вничью (2:2), а в еще одном – последнем на данный момент – выиграл «Спартак» (2:1).

Добавим, что «Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом 6 августа в четвертом туре премьер-лиги на арене «Санкт-Петербург». Начало матча – 20:00 (мск).