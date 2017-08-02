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Юлия Ефимова снялась с этапа Кубка мира по плаванию в Москве

Источник:  RT на русскомКомментарии

Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова снялась с соревнований московского этапа Кубка мира по плаванию, сообщает RT на русском со ссылкой на страницу в «фейсбуке» спортсменки.

«Тренерский штаб Efimova Team после утренней части первого дня этапа Кубка мира в Москве принял решение снять Юлию Ефимову с дальнейших соревнований – из-за проявившихся проблем со здоровьем. Таким образом, Юлия не выступит ни сегодня вечером в финале на 50 м брассом, куда отобралась с пятым временем, ни завтра на 200 м брассом. Ничего страшного, однако дополнительной нагрузки лучше избежать», - говорится на странице Юлии Ефимовой в «Фейсбуке».

Напомним, на завершившемся в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта Ефимова завоевала четыре медали – одну золотую, две серебряные и одну бронзовую.

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