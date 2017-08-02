«Динамо» и «Спартак» претендуют на полузащитника «Сампдории» Альвареса

Полузащитник «Сампдории» Рикардо Альварес интересен московским «Спартаку» и «Динамо», сообщает GazzaMercato.

Ранее итальянские СМИ сообщали о том, что 29-летний аргентинец может перейти в «Локомотив».

Альварес выступает за «Сампдорию» с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2019 года. Его основная позиция – атакующий полузащитник. Также он может играть вторым форвардом и центральным полузащитником.

В минувшем сезоне Альварес забил два гола и сделал две голевые передачи в 21 матче серии A.

Ранее он выступал за «Сандерленд» (2014-2015), «Интер» (2011-2014) и «Велес Сарсфилд» (2008-2011).

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