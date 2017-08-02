Григорий Панин: В «Салавате Юлаева» никакого привыкания не было

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал победу над «Торпедо» (3:0) в матче Кубка губернатора Нижегородской области.

– Матч хорошо сложился для нас, но есть над чем работать, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Панина. – Самое главное, что мы выиграли, есть определенный результат. Есть определенная картинка для тренерского штаба: сочетание звеньев, структура игры, схемы. Мы сейчас отрабатываем системы.

– Показалось, что по игре «Салават» проиграл второй период...

– Да, во втором периоде начали допускать ошибки, перестали действовать на опережение, поэтому так много атак на наши ворота получилось. В нашей зоне игра достаточно долго проходила, но игра никогда не складывается ровно.

– Уже адаптировались в команде?

– Все нормально, все ребята знакомы – с каждым поиграли. Никакого привыкания не было, все хорошо.

Следующий матч на Кубке губернатора Нижегородской области «Салават Юлаев» проведет в четверг с «Ак Барсом». Начало – 15:00 (мск).

Напомним, 31-летний Панин перешел в «Салават Юлаев» из ЦСКА, за который играл с 2014 года.