Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Славия Прага
Футбол  Янг Бойз- : -Динамо Киев
Футбол  Олимпиакос- : -Партизан
Футбол  ЦСКА- : -АЕК Афины
Футбол  Аякс- : -Ницца
Футбол  Русенборг- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Григорий Панин: В «Салавате Юлаева» никакого привыкания не было

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал победу над «Торпедо» (3:0) в матче Кубка губернатора Нижегородской области.

– Матч хорошо сложился для нас, но есть над чем работать, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Панина. – Самое главное, что мы выиграли, есть определенный результат. Есть определенная картинка для тренерского штаба: сочетание звеньев, структура игры, схемы. Мы сейчас отрабатываем системы.

– Показалось, что по игре «Салават» проиграл второй период...
– Да, во втором периоде начали допускать ошибки, перестали действовать на опережение, поэтому так много атак на наши ворота получилось. В нашей зоне игра достаточно долго проходила, но игра никогда не складывается ровно.

– Уже адаптировались в команде?
– Все нормально, все ребята знакомы – с каждым поиграли. Никакого привыкания не было, все хорошо.

Следующий матч на Кубке губернатора Нижегородской области «Салават Юлаев» проведет в четверг с «Ак Барсом». Начало – 15:00 (мск).

Напомним, 31-летний Панин перешел в «Салават Юлаев» из ЦСКА, за который играл с 2014 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Михаил Григорьев: Ощущение, что никуда не уезжал из «Торпедо»Защитник «Торпедо» Михаил Григорьев оценил игру команды в матче Кубка губернатора Нижегородской области с «Салаватом Юлаевом» (0:3).Борис Майоров: Маркову в КХЛ будет легче. И он может попасть на ОлимпиадуБорис Майоров: Маркову в КХЛ будет легче. И он может попасть на ОлимпиадуДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров жестко высказал свое о возвращении в КХЛ известного защитника Андрея Маркова.Борис Майоров: У Маркова в КХЛ был выбор, но он предпочел всем команду БилялетдиноваДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о возвращении известного защитника Андрея Маркова в нашу лигу.«Лада» обыграла «СКА-Неву» в товарищеском матче«Лада» в товарищеском матче на сборе в Латвии обыграла «СКА-Неву» со счетом 3:1.«Нефтехимик» ведет переговоры с чешским форвардом Нестрашилом«Нефтехимик» ведет переговоры с нападающим Андреем Нестрашилом, сообщил агентству «Р-Спорт» директор нижнекамского клуба Раил Якупов.
Футбол
Неймар попрощался с игроками «Барсы» и отправился в Париж для подписания контракта
Баскетбол
Алексей Швед: Из НБА не было предложения, чтобы взять вещи и уехать
Футбол
«Интер» заплатил 24 млн евро за полузащитника «Фиорентины» (фото)
Футбол
«Динамо» и «Спартак» претендуют на полузащитника «Сампдории» Альвареса
все новости
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Торпедо
Торпедокалендарьстатистика
Григорий Панин
Григорий Панинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости