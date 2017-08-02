«Интер» заплатил 24 млн евро за полузащитника «Фиорентины» (фото)

Полузащитник «Фиорентины» Матиас Весино перешел в «Интер», сообщает официальный сайт миланского клуба.

25-летний уругваец подписал контракт с «нерадзурри», рассчитанный до лета 2021 года. Сумма сделки не разглашается, но по информации авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, «фиалки» выручили на продаже игрока не менее 24 миллионов евро.

Напомним, Матиас в минувшем сезоне в составе команды из Флоренции принял участие в 40 матчах, в которых забил 4 мяча, отдал 4 результативных передачи и заработал 10 желтых карточек.