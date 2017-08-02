«Интер» заплатил 24 млн евро за полузащитника «Фиорентины» (фото)
Источник: ФК «Интер»Комментарии
Полузащитник «Фиорентины» Матиас Весино перешел в «Интер», сообщает официальный сайт миланского клуба.
25-летний уругваец подписал контракт с «нерадзурри», рассчитанный до лета 2021 года. Сумма сделки не разглашается, но по информации авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, «фиалки» выручили на продаже игрока не менее 24 миллионов евро.
#WelcomeVecino! 🇺🇾⚫️🔵— F.C. Internazionale (@Inter) 2 августа 2017 г.
📸 Guarda la gallery con le prime foto di @MatiasVecinoUy da nerazzurro 👉 https://t.co/lBSPfCQ1fA #InterIsComing #FCIM pic.twitter.com/Tw6Lc8KJZt
Напомним, Матиас в минувшем сезоне в составе команды из Флоренции принял участие в 40 матчах, в которых забил 4 мяча, отдал 4 результативных передачи и заработал 10 желтых карточек.
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