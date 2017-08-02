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Марк Авербух: Это будет настолько дикий удар по сцене, что лучше бы оставили проведение всех Major за PGL

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Директор по развитию EPICENTER Марк Авербух прокомментировал новость о количестве мэйджоров и миноров по Dota 2 в сезоне 2017/2018.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

«Нас ждет сильный перегрев сцены. За это надо сказать спасибо сами знаете кому, за то, что, вероятно, статус Major был выдан всем, кто поставил полмиллиона в призы и заявил 6 отборочных туров. Оправдать 11 Major и 11 Minor я могу только отсутствием селекции.

Когда я готовил заявку на турнир, то предполагал, что будет какой-то отбор, что будет понимание того, что не может быть больше 4 Major турниров и 8 Minor хотя бы для того, чтобы их отборочные не пересекались. Если пойти дальше, то можно сказать, что статус Major должен выигрываться в жестком тендере, за действительно потрясающие предложения, чтобы турнирные операторы дрались за это право и постоянно двигали планку качества вверх, а не вниз. Я уверен, что ко второй половине 2018 или в начале 2019 кто-то поймет, какая ошибка была совершена, и количество квот на проведение резко уменьшат, желательно, чтобы вместе с этим появилась и пристальная селекция заявок.

Честно скажу, это будет настолько дикий удар по сцене, что уж лучше бы они оставили проведение всех Major за PGL. Зрительский интерес упадет, игроки, которые рискнут участвовать на 2-3 турнирах подряд, посадят свое здоровье из-за постоянной смены часовых поясов и перенапряжении организма, ценность спонсорских пакетов упадет, потому что Major перестанет быть эксклюзивным продуктом, и это только то, что лежит на поверхности.

В плюсе, на мой взгляд, только игроки регионов, которые находятся в упадке – СНГ, Южная Америка и Юго-Восточная Азия. Возможно, для сцены есть еще какие-то плюсы, но я их пока не вижу.

Для себя я вижу серьезный вызов, надо сделать так, чтобы EPICENTER стал лучшим из всех Major турниров. Есть к чему стремиться, но сцену все-таки жалко».

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