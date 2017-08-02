Михаил Григорьев: Ощущение, что никуда не уезжал из «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Михаил Григорьев оценил игру команды в матче Кубка губернатора Нижегородской области с «Салаватом Юлаевом» (0:3).

– Считаю, что «Торпедо» провело неплохой матч, – приводит слова Григорьева официальный сайт клуба. – Моментов у нас, пожалуй, было побольше, чем у соперника. Можно, наверное, говорить и о невезении. Хотя игра в большинстве у нас откровенно не получилась. Над этим компонентом надо серьезно поработать.

– Что скажете о сопернике?

– У «Салавата» сменился тренер, так что и игровой почерк уфимского клуба, возможно, изменится. Но мы еще детально соперника не разбирали. Сейчас надо акцентировать внимание на том, как свою игру улучшить.

– Многие болельщики рады вашему возвращению в «Торпедо». Есть ощущение, что в родной дом вернулись?

– Ощущение, что я вроде никуда и не уезжал.

Напомним, Григорьев играл в «Торпедо» в 2013-2015 годах. После этого защитник перешел в «Локомотив», а минувший сезон провел в «Адмирале» и «Авангарде».