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Роберто Манчини: Состав на матч Лиги Европы будет скорректирован с учетом игры со «Спартаком»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней Иегуды».

- Будет ли скорректирован состав, с учетом победы в первом матче, и с учетом того, что скоро матч со «Спартаком»?
- Составы будут значительно отличаться друг от друга, с учетом того, что у нас две сложных игры.

- На что способен «Зенит» в нынешнем сезоне с новыми футболистами?
- За последний год из «Зенита» ушли сильные игроки, многие покупки нацелены на перспективу. Мы потратили больше всех в РФПЛ, но это инвестиции в будущее команды. 

- Все мысли о матче со «Спартаком». Как сделать так, чтобы не было проблем в матче с «Бней Иегудой»?
- В футболе нельзя держать сразу несколько матчей в голое. Буду требовать, чтобы в ближайшем матче они выложились на полную., - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, матч пройдет 3 августа и начнется в 20:00. В первой встречи петербуржцы победили со счетом 2:0. Отличились Доменико Кришито и Александр Кокорин.  

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