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Алексей Швед: Из НБА не было предложения, чтобы взять вещи и уехать

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник «Химок» и сборной России Алексей Швед объяснил, почему отказался от возвращения в НБА, и оценил шансы национальной команды на Евробаскете-2017.

– Недавно вы подписали новый контракт с «Химками» на три года. Предложения из НБА не заинтересовали или их не было?
– Я действительно ждал предложений из НБА, и они приходили. Но не было такого предложения, чтобы быстро взять вещи и уехать туда. В «Химках» мне было комфортно, мы быстро договорились, практически в течение одного дня.

– Не боитесь, что в НБА больше не вернетесь? Через три года вам будет за 30.
– Ну и что? За 30 люди не играют, что ли? В 30 лет все только начинается.

– Как оцениваете шансы сборной России на чемпионате Европы?
– Не хочу заранее что-то говорить. Мы все приехали в сборную, чтобы добиться какого-то результата. Хорошего. И надо к нему постепенно идти. Сначала группу пройти со сложными соперниками – Турцией, Сербией и Латвией, а уже потом будем думать. Состав у нас, наверное, лучший за те пять лет, что прошли после бронзы Олимпиады. С ним может что-то получиться.

Напомним, Швед играл в НБА в 2012-2015 годах в «Миннесоте», «Филадельфии», «Хьюстоне» и «Нью-Йорке».

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