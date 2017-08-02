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Владимир Хрюнов: Кличко победит Джошуа в реванше

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный промоутер Владимир Хрюнов дал прогноз на второй поединок украинца Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа.

– Я был на поединке, болел за Владимира. Ужинал с Виталием, обсуждали тактику, переглядывались с ним во время боя. Мы оба надеялись, что Владимир победит. Я считаю, что это был один лучших боев Кличко. Его многолетние критики получили другого Кличко, который не боится, а идет вперед. Обострил насколько мог. В перерыве перед пятым или шестом раундов Джошуа попил воды, которую набрали из Темзы. Эта вода давал силы английским императорам. И вдруг воспарял, когда силы заканчивались.

Кто победит в реванше?
– Владимир.



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