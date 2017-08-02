Жулиано: Я стал жертвой перестановок Роберто Манчини

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился ожиданиями от ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней Иегуды».

- Два игрока соперника потерялись в аэропорту Стамбула.

- Не думаю, что это как-то повлияет на наш матч.

- В прошлом году вы играли в стартовом составе и были лидером. В начале нового сезона вы чаще остаетесь в запасе. Что делать?

- Прошлый сезон получился очень удачный, я много забивал. С новым тренером неизбежны перестановки в составе. Я стал одной из жертв этих перестановок, но это нормально. Я просто должен работать лучше, чтобы вернуть свое место в составе, - передает слова Жулиано корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч пройдет 3 августа и начнется в 20:00. В первой встречи петербуржцы победили со счетом 2:0. Отличились Доменико Кришито и Александр Кокорин.