Неймар попрощался с игроками «Барсы» и отправился в Париж для подписания контракта

Бразильский форвард «Барселоны» Неймар с разрешения каталонского клуба покинул тренировку команды, а перед этим попрощался с одноклубниками, сообщает BBC.

По информации издания, 25-летний форвард отправился в Париж, где в ближайшее время пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Пари Сен-Жермен».

Стоит отметить, накануне стало известно, что руководство «ПСЖ» получило от властей столицы Франции разрешение на проведение парада по случаю объявления о переходе Неймара.

Напомним, французскому клубу придется заплатить «Барселоне» прописанную в контракте бразильца сумму отступных в размере 222 миллионов евро.