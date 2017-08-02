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«Лацио» объявило о переходе Кайседо

Источник:  ФК «Лацио»Комментарии

Форвард «Эспаньола» Фелипе Кайседо продолжит карьеру в «Лацио». Сумма трансфера и условия личного контракта 28-летнего эквадорца с римским клубом не называются.

Ранее сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио сообщал о том, что переход Кайседо обойдется «Лацио» в три миллиона евро.

Напомним, в 2011-2013 годах Кайседо выступал в «Локомотиве» и забил 15 голов в 63 матчах. После этого он провел полгода в «Аль-Джазире» из ОАЭ, а в июле 2014 года подписал контракт с «Эспаньолом».

Ранее Кайседо также играл в «Базеле», «Манчестер Сити», «Спортинге», «Малаге» и «Леванте».

В прошлом сезоне он забил два гола в 29 матчах за «Эспаньол».

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