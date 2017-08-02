Роберто Манчини: «Зенит» хотел взять Неймара, но он уже перешел в «ПСЖ»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о трансферной политике клуба.– С чем связан перекос в сторону аргентинского рынка футболистов?
– Это нормально, многие клубы покупают оттуда игроков. У нас появилась возможность купить молодых и талантливых игроков, и мы воспользовались этим. Мы хотели взять Неймара, но он уже перешел в «ПСЖ», - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в летнее трансферное окно в «Зенит» перешли три аргентинца - Себастьян Дриусси, Леандро Паредес и Эмануэль Маммана.
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