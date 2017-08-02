Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Славия Прага
Футбол  Янг Бойз- : -Динамо Киев
Футбол  Олимпиакос- : -Партизан
Футбол  ЦСКА- : -АЕК Афины
Футбол  Аякс- : -Ницца
Футбол  Русенборг- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роберто Манчини: «Зенит» хотел взять Неймара, но он уже перешел в «ПСЖ»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о трансферной политике клуба. 

– С чем связан перекос в сторону аргентинского рынка футболистов? 
– Это нормально, многие клубы покупают оттуда игроков. У нас появилась возможность купить молодых и талантливых игроков, и мы воспользовались этим. Мы хотели взять Неймара, но он уже перешел в «ПСЖ», - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в летнее трансферное окно в «Зенит» перешли три аргентинца - Себастьян Дриусси, Леандро Паредес и Эмануэль Маммана.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Жулиано: Национальность игроков «Зенита» не имеет значенияПолузащитник «Зенита» Жулиано поделился мнением о новичках команды.«Барселона»: Неймар сообщил о желании покинуть клуб«Барселона» выступила с официальным заявлением в связи с возможным уходом форварда Неймара.Жулиано: Я стал жертвой перестановок Роберто МанчиниПолузащитник «Зенита» Жулиано поделился ожиданиями от ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней Иегуды».Эмануэль Маммана готов сыграть против «Спартака»Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о новом защитнике петербургского клуба Эмануэле Маммана.
Футбол
Неймар попрощался с игроками «Барсы» и отправился в Париж для подписания контракта
Баскетбол
Алексей Швед: Из НБА не было предложения, чтобы взять вещи и уехать
Футбол
«Интер» заплатил 24 млн евро за полузащитника «Фиорентины» (фото)
Футбол
«Динамо» и «Спартак» претендуют на полузащитника «Сампдории» Альвареса
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Роберто Манчини
Роберто Манчинивсе новости
Неймар
Неймарвсе новости