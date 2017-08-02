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Эмануэль Маммана готов сыграть против «Спартака»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о новом защитнике петербургского клуба Эмануэле Маммана.

- Готов ли к матчу против «Бней Иегуды» Себастьян Маммана?
- Он только недавно к нам присоединился. Его нет в заявке на матч против «Бней Иегуды», но к встрече против «Спартака» он будет готов. 

- Может ли «Бней Иегуда» создать проблемы вашей команде?
- Каждый матч для нас сложный. Мы готовимся к нему также, как и к любому другому. Надо учитывать плотный график, ведь в воскресенье у нас следующий матч.

- Будете ли вы просить о том, чтобы в дождь закрыли крышу стадиона «Санкт-Петербург»? 
- Конечно. Зачем же ее тогда построили?

- Как вам новый пресс-центр? Он вам нравится?
- Да, и не только пресс-центр, но и вся база в целом, - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Зенит» - «Бней Иегуда» состоится 3 августа в Петербурге и начнется в 20:00. В первом матче петербуржцы одержали победу (2:0), благодаря голам Доменико Кришито и Александра Кокорина. Встреча со «Спартаком» пройдет 6 августа в Петербурге и начнется в 20:00.

Эмануэль Маммана перешел в «Зенит» из «Лиона» за 16 миллионов евро. 

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