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«Барселона»: Неймар сообщил о желании покинуть клуб

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

«Барселона» выступила с официальным заявлением в связи с возможным уходом форварда Неймара.

«На встрече с руководством Неймар вместе со своим отцом и агентом сообщили о желании покинуть клуб.

В связи с позицией игрока клуб дал понять, что это возможно при выплате суммы отступных в размере 222 миллионов евро в полном объеме.

Кроме того, в ответ на требование игрока о бонусе за продление контракта клуб еще раз дал понять, что сумма передана в депозит нотариуса до тех пор, пока ситуация не будет разрешена.

У игрока продолжает действовать контракт с «Барселоной» с временным разрешением для игрока не участвовать в тренировочных занятиях», – говорится в заявлении на официальном сайте «Барселоны».

Напомним, ранее стало известно о том, что Неймар сообщил своим партнерам по «Барселоне» о желании уйти в «Пари Сен-Жермен».

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