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Жулиано: Национальность игроков «Зенита» не имеет значения

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился мнением о новичках команды. 

- Сейчас в команде очень много аргентинцев. Как они адаптируются в команде? 
- Я прекрасно понимаю, что они пришли помочь «Зениту». У нас было много бразильцев, никаких проблем в связи с этим не было. Надо понимать, что национальность не имеет никакой роли. На поле мы один слаженный коллектив. 

- В какой позиции видит вас Роберто Манчини?
- Это тот вопрос, который надо было спросить тренера. Я играю на той же позиции, что я действовал и в прошлом сезоне. Он не просил ничего менять в моей игре, - передает слова Жулиано корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в летнее трансферное окно в «Зенит» перешли три аргентинца - Себастьян Дриусси, Леандро Паредес и Эмануэль Маммана. 

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