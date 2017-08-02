Жулиано: Национальность игроков «Зенита» не имеет значения

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился мнением о новичках команды.

- Сейчас в команде очень много аргентинцев. Как они адаптируются в команде?

- Я прекрасно понимаю, что они пришли помочь «Зениту». У нас было много бразильцев, никаких проблем в связи с этим не было. Надо понимать, что национальность не имеет никакой роли. На поле мы один слаженный коллектив.



- В какой позиции видит вас Роберто Манчини?

- Это тот вопрос, который надо было спросить тренера. Я играю на той же позиции, что я действовал и в прошлом сезоне. Он не просил ничего менять в моей игре, - передает слова Жулиано корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в летнее трансферное окно в «Зенит» перешли три аргентинца - Себастьян Дриусси, Леандро Паредес и Эмануэль Маммана.

