Пашалич прибыл в Рим, где пройдет медосомотр для «Спартака» (фото)
Полузащитник «Челси» Марио Пашалич прибыл в Рим, где пройдет медицинский осмотр для «Спартака», сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
Также в столицу Италии прибыл руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.
#Calciomercato | #SpartakMosca, visite mediche in corso per l'ex @acmilan #Pasalic. La foto 📸👉https://t.co/kucMnduAgs pic.twitter.com/LlR4wEHBTc— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 2 августа 2017 г.
Сообщается, что хорватский полузащитник перейдет в московский клуб на правах аренды. Ранее сербские СМИ заявили, что Марио в «Спартаке» получит за сезон 2,5 миллиона евро.
Напомним, в минувшем сезоне 22-летний хавбек на правах аренды играл за «Милан». Полузащитник провел 24 матча в Серии А, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
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