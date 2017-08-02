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Пашалич прибыл в Рим, где пройдет медосомотр для «Спартака» (фото)

Источник:  Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич прибыл в Рим, где пройдет медицинский осмотр для «Спартака», сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Также в столицу Италии прибыл руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

Сообщается, что хорватский полузащитник перейдет в московский клуб на правах аренды. Ранее сербские СМИ заявили, что Марио в «Спартаке» получит за сезон 2,5 миллиона евро.

Напомним, в минувшем сезоне 22-летний хавбек на правах аренды играл за «Милан». Полузащитник провел 24 матча в Серии А, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

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