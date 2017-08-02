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Татьяна Тарасова: Ильиных и Шибнев очень хорошо смотрятся и хорошо работают

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала появившуюся информацию о том, что олимпийская чемпионка Елена Ильина проводит тренировки в паре с Антоном Шибневым.

«Я была на их тренировке. Я уважаю Лену, олимпийскую чемпионку, за ее поступок, за то, что она - талант, за то, что не захотела уйти, а решила для себя продолжать работать.

Она сама хорошо выглядит, и вместе они очень хорошо смотрятся и хорошо работают с Кустаровой. Катаются мастерски. Он ее легко поднимает, у них интересная программа, хочется смотреть их в развитии», - приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».

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