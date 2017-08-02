Роман Дворянкин: Новая система турниров заставит команды более внимательно относится к своему графику

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью cyber.sports.ru прокомментировал новую систему турниров по Dota 2.



«Это шаг в правильном направлении. Очевидно, что пока мейджоров многовато, но именно в режиме естественного отбора они и должны уходить со сцены. Это как турниры большого шлема в теннисе – их четыре, но есть два более престижных и тот же Открытый чемпионат Австралии, который, несмотря на формальный статус, ценится зачастую ниже многих Мастерсов. В общем, это нормальная стадия развития.



Это заставит команды более внимательно относится к своему графику. CS-сцена в этом режиме уже существует, и глобальных проблем я не вижу, опасений Марка не разделяю».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в сезоне 2017/2018 пройдут 11 мэйджоров и 11 миноров по Dota 2.



Источник