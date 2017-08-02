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Сергей Литвинов: Российскую символику на ЧМ запретили, чтобы не было провокаций

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Молотобоец Сергей Литвинов поделился мнением о запрете российской символики на предстоящем чемпионате мира в Лондоне (стартует 4 августа).

– Такое решение было довольно ожидаемым, – рассказал Литвинов «Советскому спорту». – Нам сразу объяснили позицию – мы в Лондоне представляем не Россию, а IAAF, и в отношении нас действуют те же правила, что и в отношении обычных сотрудников Международной федерации. То есть под запретом любая политическая, религиозная и прочая символика. И мы, и простые ребята из IAAF должны сохранять нейтралитет. Правда, нас в чуть более жесткие рамки поставили, но я тоже понимаю, почему. Организаторы не хотят никаких скандалов. Понимают, что любая мелочь с российской символикой спровоцирует серьезный конфликт, вызовет резонанс и отвлечет внимание болельщиков и прессы от главного – от самого турнира.

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