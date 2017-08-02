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Сергей Литвинов: Полные трибуны были только при Дмитрии Медведеве

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Молотобоец Сергей Литвинов-младший прокомментировал интерес болельщиков к прошедшему в Жуковском чемпионате России.

– Там были полные трибуны, но… Только на выступлении Дмитрия Медведева – он побывал на открытии. Как только Медведев уехал, все дружно отправились к выходу. Вскоре в сектор вышла Мария Ласицкене – чемпионка мира, лучшая в этом в сезоне… Казалось бы, если на кого и смотреть, то как раз на нее! Но нет – Маша выступала в полной тишине и при пустых трибунах, – рассказал Литвинов «Советскому спорту». – Я понимаю, для чего все устроили – создать видимость, будто легкая атлетика у нас популярна. Но Медведев ведь не на каждый турнир приезжает. А пустые трибуны – везде. Почему? Просто соревнования в России проводят для спортсменов. Не для зрителей. Хотя предполагаю – те же зрители хотят на них прийти. Болеют же за нас по ТВ, читают в интернете. Почему не приходят? Нет нормальной рекламы, пиара. Я помню чемпионаты Германии – там всегда стадион был битком! И жители каждого города, в котором проводился турнир, знали о нем за год до начала. У нас за месяц случайно вспомнят – и то не везде.

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