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Сергей Литвинов: Не представляю, что должно помешать Ласицкене победить

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Молотобоец Сергей Литвинов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Лондоне (стартует 4 августа).

– Не люблю строить прогнозы, но не представляю, что должно случиться, чтобы проиграла Ласицкене – настолько уверенно Маша выглядит в этом сезоне! – рассказал Литвинов в интервью «Советскому спорту». – Конечно, поборется за золото Сергей Шубенков, хотя финал у барьеристов – в определенном смысле лотерея. Для остальных ребят очень важен психологический настрой – как они будут чувствовать себя на таком крупном турнире после долгого отсутствия на международной арене. Тем более, для многих этот чемпионат мира – первый в карьере. Но пока важно то, что мы в принципе едем в Лондон. Что получится выиграть – посмотрим на следующей неделе.

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