Сергей Литвинов: Рад за Пронкина, он отлично проводит сезон

Молотобоец Сергей Литвинов-младший прокомментировал победу Валерия Пронкина на чемпионате России с результатом 79,32 м (третий результат сезона в мире).

– Я рад за Валеру. Мне этот сезон давался очень тяжело – неопределенность со своим будущим, непонимание того, допустят тебя до крупных стартов или нет – все это сильно отвлекало и мешало нормально работать. Когда получил допуск, словно гора с плеч свалилась. Я освободил голову от ненужных мыслей и смог, наконец, полностью сосредоточиться на тренировках. Пронкин же – молодой спортсмен, а в юном возрасте такие вещи проще переносишь. Неудивительно, что он так здорово выглядит в этом году, – рассказал Литвинов в интервью «Советскому спорту».